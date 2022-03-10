Олексій Арестович розповів, що під Маріуполем зараз воює його 19-річний похресник

Україна уже 15 добу завдає нищівних втрат окупантам. Українці як ніколи об'єднались в єдину силу, щоб назавжди вигнати російських орків з нашої землі.

В епіцентрі бойових дій зараз немає влади, суддів, мажорів, підприємців чи простих робочих, всі вони зараз – українці, героїчні захисники і захисниці своєї Батьківщини. До прикладу, радник Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що прямо зараз під Маріуполем у лавах ЗСУ воює його похресник.

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Маріуполь – місто, яке попри величезну гуманітарну катастрофу все ще тримається, і не дає оркам встановити там свої "порядки". Олексій Арестович зазначив, що саме у цьому українському населеному пункті зараз найскладніше.

Разом з тим радник ОП додав, що під Маріуполем нині воює його похресник. 19-річний родич Олексія Арестовича є воїном Збройних Сил України і разом з побратимами не дає окупантам взяти контроль над містом.

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