У Білорусі раптово помер ще один міністр

У Білорусі помер високопосадовець. Цього разу не стало 46-річного міністра транспорту і комунікацій.

Він працював на посаді з 15 січня 2019 року. Про смерть білоруським ЗМІ повідомили у відомстві. Варто зазначити, що буквально восени 2022 року в Білорусі також помер 64-річний глава МЗС країни Володимир Макей.

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Що відомо про смерть міністра в Білорусі

На 47-му році життя 4 липня раптово помер міністр транспорту та комунікацій Білорусі Олексій Авраменко,

– мовиться в повідомленні.

Також відомо, що посадовець 1999 року закінчив Білоруську державну політехнічну академію, 2010 року – академію управління при президентові Білорусі. Після завершення навчання працював майстром дорожньо-будівельного управління на підприємстві.

Далі вся робоча діяльність в Авраменка була пов'язана з дорогами. Зокрема:

2000 – 2001 році – головним спеціалістом відділу утримання дорожньої мережі комітету з автомобільних доріг при мінтранспорту та комунікацій;

з 2001 до 2006 року – головним спеціалістом управління утримання дорожньої мережі департаменту "Белавтодор" міністерства;

далі – в управлінні транспорту та зв'язку апарату ради міністрів Білорусі, після чого очолив управління транспорту та зв'язку апарату ради міністрів.

Обіймав посаду заступника міністра транспорту та комунікацій Білорусі з 2013 року, потім був першим заступником міністра транспорту та комунікацій, та врешті – міністром цього відомства.

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