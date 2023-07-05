У Білорусі раптово помер ще один міністр
У Білорусі помер високопосадовець. Цього разу не стало 46-річного міністра транспорту і комунікацій.
Він працював на посаді з 15 січня 2019 року. Про смерть білоруським ЗМІ повідомили у відомстві. Варто зазначити, що буквально восени 2022 року в Білорусі також помер 64-річний глава МЗС країни Володимир Макей.
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Що відомо про смерть міністра в Білорусі
На 47-му році життя 4 липня раптово помер міністр транспорту та комунікацій Білорусі Олексій Авраменко,
– мовиться в повідомленні.
Також відомо, що посадовець 1999 року закінчив Білоруську державну політехнічну академію, 2010 року – академію управління при президентові Білорусі. Після завершення навчання працював майстром дорожньо-будівельного управління на підприємстві.
Далі вся робоча діяльність в Авраменка була пов'язана з дорогами. Зокрема:
- 2000 – 2001 році – головним спеціалістом відділу утримання дорожньої мережі комітету з автомобільних доріг при мінтранспорту та комунікацій;
- з 2001 до 2006 року – головним спеціалістом управління утримання дорожньої мережі департаменту "Белавтодор" міністерства;
- далі – в управлінні транспорту та зв'язку апарату ради міністрів Білорусі, після чого очолив управління транспорту та зв'язку апарату ради міністрів.
Обіймав посаду заступника міністра транспорту та комунікацій Білорусі з 2013 року, потім був першим заступником міністра транспорту та комунікацій, та врешті – міністром цього відомства.
У Білорусі померли Мітянський та Макей
- Весною 2023 року в Білорусі помер виходець з України – заступник міністра економіки Сергій Мітянський. Йому було всього 44 роки. Він сам родом з Шепетівки Хмельницької області.
- Мітянський свого часу вчився та залишився працювати в Білорусі. У міністерстві писали, що він помер після тривалої хвороби.
- Щодо Макея, то причини смерті в Білорусі не назвали. Написали тільки, що глава білоруського мзс помер раптово.
- Згодом білоруські ЗМІ писали, що нібито Макей вчасно не звернувся до медиків та помер від інфаркту у своєму будинку в Дроздах.