26 лютого, 16:51
Загибель ексочільника Укренерго Брехта: поліція відкрила кримінальне провадження

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Поліція відкрила кримінальне провадження після загибелі ексочільника Укренерго Олексія Брехта 21 січня.
  • Розслідування триває за статтею 272 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Після загибелі ексочільника Укренерго Олексія Брехта 21 січня поліція відкрила кримінальне провадження. Розслідування у справі триває і досі.

Про це пише Суспільне.

Як триває розслідування смерті Брехта?

Про відкриття кримінальної справи щодо смерті Олексія Брехта журналістам повідомили у Національній поліції України на їхній запит. 

Правоохоронці зазначили, що розслідують справу за статтею 272 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

З відповіді також йдеться, що досудове розслідування розпочалося у день смерті Брехта і триває досі.

Що відомо про загибель ексочільника Укренерго?

  • У Міністерстві енергетики України 21 січня повідомили, що загинув колишній керівник Укренерго Олексій Брехт. Причиною смерті стало ураження струмом на одній із підстанцій під час виконання робіт.

  • Через кілька днів на сайті президента України з'явилася петиція з вимогою надати звання Героя України Олексію Брехту. У петиції зазначено, що Брехт загинув, виконуючи завдання "на полі бою" за світло.

  • Уже 24 лютого Олексій Брехт посмертно був нагороджений званням Героя України за внесок у зміцнення енергетичної безпеки. Він присвятив роботі в енергосистемі України понад 25 років, з яких 23 роки працював в Укренерго, і майже рік обіймав посаду тимчасового виконувача обов'язків голови правління НЕК "Укренерго", замінивши на цій посаді Володимира Кудрицького.