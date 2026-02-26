Загибель ексочільника Укренерго Брехта: поліція відкрила кримінальне провадження
- Поліція відкрила кримінальне провадження після загибелі ексочільника Укренерго Олексія Брехта 21 січня.
- Розслідування триває за статтею 272 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Після загибелі ексочільника Укренерго Олексія Брехта 21 січня поліція відкрила кримінальне провадження. Розслідування у справі триває і досі.
Про це пише Суспільне.
Як триває розслідування смерті Брехта?
Про відкриття кримінальної справи щодо смерті Олексія Брехта журналістам повідомили у Національній поліції України на їхній запит.
Правоохоронці зазначили, що розслідують справу за статтею 272 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
З відповіді також йдеться, що досудове розслідування розпочалося у день смерті Брехта і триває досі.
Що відомо про загибель ексочільника Укренерго?
У Міністерстві енергетики України 21 січня повідомили, що загинув колишній керівник Укренерго Олексій Брехт. Причиною смерті стало ураження струмом на одній із підстанцій під час виконання робіт.
Через кілька днів на сайті президента України з'явилася петиція з вимогою надати звання Героя України Олексію Брехту. У петиції зазначено, що Брехт загинув, виконуючи завдання "на полі бою" за світло.
Уже 24 лютого Олексій Брехт посмертно був нагороджений званням Героя України за внесок у зміцнення енергетичної безпеки. Він присвятив роботі в енергосистемі України понад 25 років, з яких 23 роки працював в Укренерго, і майже рік обіймав посаду тимчасового виконувача обов'язків голови правління НЕК "Укренерго", замінивши на цій посаді Володимира Кудрицького.