Загинув, повертаючи людям світло: колеги та друзі згадують Олексія Брехта

Внаслідок ураження струмом 21 січня загинув колишній керівник "Укренерго" Олексій Брехт. За словами колег, він керував усіма процесами відновлення енергомережі після російських атак.

Про це розповів колишній голова правління НЕК "Укренерго" Володимир ​Кудрицький.

Ким був Олексій Брехт?

Олексій Брехт був автором ключових креативних рішень, які дозволяли відновлювати вимикачі, релейні зали, трансформатори й навіть цілі підстанції

За словами Кудрицького, під керівництвом Брехта бригади "Укренерго" навчилися замінювати магістральні трансформатори у 4 – 6 разів швидше, ніж оператори європейських енергосистем, а також працювати під напругою 750 тисяч вольтів.

До того ж саме за керівництва Брехта було розроблено дизайн укриттів для трансформаторів і підземних пунктів управління.

Він був мозком Укренерго, сутністю тої інженерної креативності, завдяки якій українськими енергетиками захоплюється весь світ, і завдяки якій Укренерго виграло дві (!) премії американського інституту Едісона, які є енергетичним аналогом Оскара в кінематографі,

– розповів Володимир Кудрицький.

Тим часом колишній очільник Нафтогазу Андрій Коболєв назвав Олексія Брехта людиною, "яка могла з неможливого зробити можливе" і допомагала знайти рішення в надскладній ситуації.

Він дуже багато робив сам – своїми руками, прямо на об'єктах, на яких проводив надто багато часу як для керівника такого рівня,

– йдеться в дописі.

Навіть у різдвяну ніч Брехт супроводжував пуск складного енергетичного об'єкта, паралельно працюючи над відновленням системи після російських обстрілів.

Що відомо про загибель екскерівника "Укренерго"?