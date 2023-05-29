Боронили Україну до останнього подиху: на Донеччині загинули два воїни з Чернігівщини

Щодня захисники та захисниці ризикують своїми життями, аби від російських окупантів не було ні сліду на нашій землі. Зокрема, у боях за Донеччину загинули Олексій Бєлявський та Сергій Бережний. Вояки були родом з Чернігівської області.

У неділю, 28 травня, у місті Бобровиці прощались з двома полеглими захисниками – Олексієм та Сергієм. Військовим було – 35 та 38 років відповідно.

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Що відомо про бійців

Бєлявський Олексій Олександрович , солдат, народився 5 червня 1987 року у Бобровиці, де ріс та навчався у місцевій школі. Згодом вступив до Ніжинського агротехнічного інституту та упродовж життя працював водієм. Захоплювався автомобілями, тому став далекобійником. З перших днів повномасштабної війни вступив у лави ЗСУ та воював у складі одного з підрозділів військової частини А1815.

Загинув 20 травня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

, солдат, народився 5 червня 1987 року у Бобровиці, де ріс та навчався у місцевій школі. Згодом вступив до Ніжинського агротехнічного інституту та упродовж життя працював водієм. Захоплювався автомобілями, тому став далекобійником. З перших днів повномасштабної війни вступив у лави ЗСУ та воював у складі одного з підрозділів військової частини А1815. Загинув 20 травня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Бережний Сергій Миколайович, молодший сержант, народився 16 серпня 1984 року також у Бобровиці. Освіту здобув у Бобровицькій середній загальноосвітній школі. Останнім часом працював водієм. На захист України став з перших днів великої війни. Був у складі підрозділів військової частини А1815 на посаді командира відділення одного з взводів підрозділу.

Загинув 20 травня 2023 року під час боїв поблизу одного з населених пунктів Донеччини. Власне, він отримав травми, які виявилися несумісними з життям.

​Відомо, що попрощалися з Бєлявським Олексієм та Бережним Сергієм на їх малій Батьківщині. Поховали воїнів на місцевому кладовищі Бобровиці.

Прощання з воїнами на Чернігівщині / фото місцевого ТЦК

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Згадаємо, що не так давно на "нульових позиціях" загинув відомий лікар-онколог Олександр Ірклієнко. Про нього знало багато жителів Львівської області, адже він був справді талановитим медиком та навіть певний час завідував урологічним відділенням Стрийської районної лікарні.