Чернишов оскаржив запобіжний захід у вигляді застави в 120 мільйонів гривень

Міністр національної єдності Олексій Чернишов оскаржив запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів гривень. Повідомляється, що апеляційна скарга вже подана.

Щодо питання внесення застави, адвокат заявив, що робота над збором суми триває. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Що відомо про оскарження запобіжного заходу Чернишовим

За даними кореспондента агентства, перед засіданням щодо розгляду клопотання про відсторонення Чернишова від посади, адвокат зазначив, що апеляційна скарга щодо запобіжного заходу вже подана.

Натомість обвинувачення заявило, що у випадку, якщо заставу не внесуть в установлений термін, буде подано клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

Нагадаємо, що 23 червня Чернишову оголосили підозру у зловживанні службовим становищем і отриманні великої неправомірної вигоди.

За версією слідства, він допоміг передати земельну ділянку у Києві забудовнику за заниженою ціною в обмін на знижки на квартири для себе та своїх близьких.

27 червня суд призначив Чернишову заставу в 120 мільйонів гривень, проте за інформацією адвокатів, гроші наразі не внесені. Наразі у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) розглядають клопотання про його відсторонення від посади віцепрем’єра.