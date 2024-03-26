Уже колишній секретар РНБО: що відомо про Олексія Данілова

Президент України Володимир Зеленський 26 березня звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки та оборони. Він обіймав цю посаду ще з жовтня 2019 року.

Відповідний указ було оприлюднено на сайті президента. Данілов був 13 секретарем РНБО України. Що відомо про колишнього секретаря РНБО, його професійний шлях та найгучніші заяви – інформує 24 Канал.

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Відставка з посади секретаря РНБО

Останнім часом серед вищого керівництва нашої держави проводять серйозні кадрові зміни. Так, вдень 26 березня на сайті Президента України оприлюднили указ про звільнення з посади Секретаря Ради національної безпеки й оборони України Олексія Данілова.

Натомість на цю посаду Володимир Зеленський призначив голову Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олександра Литвиненка. На сайті президента поширили відповідний указ про призначення.

Олексій Данілов обіймав посаду секретаря РНБО понад 4 роки. До цього він обіймав посаду заступника секретаря РНБО, коли на посаді був Олександр Данилюк. Останнього було призначено наприкінці травня 2019 року, після інавгурації Зеленського.

Зауважимо, що ще 2 лютого 2024 року анонімні телеграм-канали поширили повідомлення про звільнення секретаря РНБО. Згодом це прокоментували у Центрі протидії дезінформації – робочому органі Ради нацбезпеки та оборони, де запевнили, що це був фейк.

Хто такий Олексій Данілов

Олексій Данілов народився в Луганській області 7 вересня 1962 року. Наразі йому 61 рік. Він має дружину Людмилу Володимирівну. У них є чотири дитини та дев'ять онуків. Його онука Марія Данілова є юною українською співачкою.

Освіту здобував у технікумі на ветеринара, який закінчив у 1981 році, а згодом у педагогічному університеті, де навчався на вчителя всесвітньої історії.

Згодом закінчив навчання у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, є магістром менеджменту. Також він здобув освіту у Луганському інституті внутрішніх справ МВС України, є юристом.

Кар'єра Данілова почалася з посади ветеринара-фельдшера у Ворошиловграді, що у Луганську. З 1981 до 1983 він проходив службу в армії. Далі була знову робота з тваринами – в зоокутку.

Згодом Данілов став головою кооперативу та директором малого приватного підприємства "Вєра" у Луганську.

Початок політичної діяльності

Відомо, що діяч протягом 1994 – 1997 років обіймав посаду міського голови Луганська. Повідомлялося, що його зняли з посади через конфлікт з опозиційними до нього депутатами. Щоправда, за іншою версією, у нього стався конфлікт з тодішнім заступником губернатора Луганщини Олександром Єфремовим, який і став причиною його переїзду до Києва.

Данілова також звинувачували в фінансових махінаціях, поєднанні влади та бізнесу. Крім того, місцева преса також пов'язувала його з відомим луганським кримінальним авторитетом Доброславом, застреленим у 1998 році.

У 2000 році Олексій Данілов став радником Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики й підприємництва.

У період з 2001 до 2005 був засновником і головою Громадської організації "Луганська ініціатива". Паралельно з 2002 до 2005 Данілов обіймав посаду заступника директора Інституту європейської інтеграції та розвитку.

У лютому 2005 року Олексій Данілов став шостим головою Луганської облдержадміністрації. Її він обіймав до листопада того ж року. Під час виборів у 2004 році Данілов був керівником Луганського регіонального штабу Віктора Ющенка. Данілов також входив до складу 5-го скликання Верховної ради протягом 2006 – 2007 років.

З травня 2006 року і до листопада 2007 року – був народним депутатом від Блоку Юлії Тимошенко. У той період був членом комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

Після цього повернувся в Інститут європейської інтеграції та розвитку на попередню посаду заступника голови. Заступником секретаря РНБО Данілов став з 23 липня 2019 року. До цього він очолював Український фонд підтримки підприємництва – з 2012 по 2019 рік.

Олексій Данілов на посаді секретаря РНБО

До повномасштабного російського вторгнення Данілов фактично був не лише секретарем, але й речником РНБО. Він чи не після кожного засідання ради давав брифінги для журналістів, під час яких розповідав про ухвалені рішення та відповідав на питання преси.

У серпні 2021 року російський уряд розширив санкції проти України, до санкційного списку потрапили понад 70 людей, зокрема там і опинився ще тоді чинний секретар РНБО Олексій Данілов.

Це сталося після засідання РНБО, де вирішили запровадити санкції проти проросійських пропагандистів. Однак він санкціям не засмутився, а, навпаки, назвав їх найвищою відзнакою.

Крім того, був випадок, коли він пригрозив журналістці телеканалу "НАШ", що належав проросійському політику Євгену Мураєву. Його закрили ще у лютому 2022 року.

Ба більше, він висловлювався про потребу переходу з кирилиці на латинку. Політологи припускали, що у такий спосіб перевіряють ставлення українців до конкретного питання та підтримують присутність РНБО в інформаційному просторі.

Після 24 лютого 2022 року Данілов також регулярно з'являвся в етерах телеканалів, й не лише національного телемарафону, де відповідав на питання, пов'язані з війною та соціально-політичним життям країни.