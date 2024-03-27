Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО: Михайло Подоляк пояснив, чому

Нещодавно стало відомо про звільнення з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, чому звільнили Данілова.

Нагадаємо, вдень 26 березня на сайті Президента України оприлюднили указ про звільнення з посади секретаря РНБО Олексія Данілова. Натомість цю посаду Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка.

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Подоляк прокоментував звільнення Данілова

Михайло Подоляк заявив, що не радив би шукати у звільненні Данілова конспірологію. Радник голови Офісу Президента нагадав, що Володимир Зеленський сказав, що йде перезавантаження тих чи інших органів державної влади, які "треба оптимізувати під той етап війни, на якому ми знаходимось".

Крім цього, Подоляк нагадав слова Зеленського про те, що Данілов залишається в команді і буде працювати на іншому напрямку.

За його словами, призначення секретарем РНБО Олександра Литвиненка посилить аналітичну складову.

Ми знаходимося в стагнації і потрібно відпрацьовувати сценарії, що нам треба робити, – з погляду війни як такої, ресурсного забезпечення війни і інформаційної складової в цій війні, щоб підсилити розуміння у наших партнерів. Стагнація – це якраз здорожчання війни,

– пояснив Подоляк.

Деталі про звільнення Данілова: коротко