Я б задушив його, – Данілов порівняв Путіна з Гітлером

Росія рано чи пізно зазнає поразки і змушена буде компенсувати усі втрати та збитки, які вона нанесла Україні. Однак, ні про які мирні договори не може бути й мови.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Він нагадав, що вже є договір між Україною та Росією, підписаний 31 травня 1997 року за часів Кучми, але росіяни його не дотримались.

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З Росією нема чого підписувати

Данілов розповів, що цей договір передбачав непорушність кордонів, закріплені принципи співробітництва, повагу до законів однієї держави до іншої. Однак зараз цей договір немає ніякої ваги.

У них змінюється ситуація, встав цар не з тої ноги – і все, немає більше ніяких договорів. Що нам з ними підписувати? Ми можемо розмовляти з ними про те, що стосується питання компенсації збитків, нанесених нам,

– каже секретар РНБО.

Він додав, що росіяни мають заплатити за все, що вони накоїли в Україні. Вони мають це зробити за власний рахунок та за рахунок своїх ресурсів.

Росіяни нестимуть відповідальність за Путіна

Данілов наголосив, що ніякі гроші та компенсації не повернуть життя вбитих українців.

"500 дітей, яких ці мерзотники-терористи вбили. Хто поверне їм життя? Як ми можемо виміряти життя дитини, яке забрав цей сучасний Гітлер? А хлопчика чи дівчинки без ручки, без ніжки? Я б задушив просто цю тварь", – зазначив посадовець.

На додачу він сказав, що замість того, щоб домовлятись з росіянами, "їх треба нищити, вбивати до того часу, поки вони не підуть з нашої території".

Також Данілов запевнив, що всі льотчики, які бомблять українські мирні міста, будуть за ґратами, всі без винятку.

"Всі ці командири частин, які дають ці накази, всі вони нестимуть відповідальність. Як свого часу німецький народ ніс спокуту за Гітлера, так само росіяни будуть нести відповідальність за цього покидька", – наголосив Данілов.

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