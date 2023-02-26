Фрагментація Росії вже запущена, вона буде найближчим часом, – Данілов
Війна в Україні зумовила розвал російської економіки та загострення міжусобиць всередині країни. Лише повний розпад Росії принесе остаточну перемогу нашій державі.
Про це під час ефіру "Радіо Свободи" заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, фрагментація Росії вже почалася, передає 24 Канал.
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Захід не визнає фрагментацію країни-агресора
Наші прогнози, аналітичні висновки приходять до того, що фрагментація Росії є процесом, який вже запущений. Захід з цим не хоче погоджуватися,
– сказав Данілов.
Він заявив, що така позиція Заходу є абсолютно помилковою. До повного розвалу російської імперії треба належним чином підготуватися.
Данілов не виключає того, що ядерна зброя, яка є у Росії, в будь-який момент може опинитися у якогось з російських військових приватних формувань.
"До того часу, поки Росія не фрагментується, до того часу, поки ми не будемо в безпеці відносно цього божевільного сусіда, ніяка війна зупинитися не може", – підсумував секретар РНБО.
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