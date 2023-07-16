На війні загинув глава управління Нацполіції Чернігівщини Олексій Дяговець

На війні загинув колишній очільник Управління превентивної діяльності поліції Чернігівщини Олексій Дяговець. Герой захищав Україну на фронті з січня 2023 року.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що Олексій Дяговець 6 років свого життя віддав поліції. Був самовідданим патріотом, який сумлінно служив Українському народові.

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На війні загинув Олексій Дяговець

Висловлюємо співчуття з приводу загибелі Олексія Дяговця. Поліцейські схиляють голови в жалобі з приводу трагічної звістки про героїчну загибель колишнього колеги – Олексія Дяговця,

– написали в МВС.

Там розповіли, що пам'ятатимуть колегу енергійним, відповідальним та самовідданим патріотом, який сумлінно служив Українському народові.

Користувач Владимир Ульянов сказав, що Олексій Дяговець був одним з небагатьох кого можна було назвати поліцейським, а не "ментом чи мусором".

Він не покинув Чернігів 24.02.2022, як його керівництво і більшість колег, і боронив рідне місто зі зброєю в руках. З січня 2023 року – був в лавах ЗСУ,

– мовиться в повідомленні.

Як згадують експоліцейського друзі та знайомі

Начальник патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук написав, що Олексій Дяговець загинув 15 липня у бою. Він був дуже світлою людиною.

Олексія Васильовича я знав з 2009 року. Спочатку він викладав в мене фізкультуру, потім – дружба, ми стали кумами й це для мене завжди було великою честю,

– написав кум Олексія Дяговця.

Він пригадав, що далі Герой пішов за ним у патрульну поліцію – спочатку Києва, потім Чернігова.

"Лідер, який не вмів сидіти на місці, згодом став начальником Управління превентивної діяльності Чернігівщини. На цій посаді під час окупації рідного краю разом з хлопцями регбістами, і друзями з правильного середовища палили русню", – пригадав Мерчук.



Дяговець з кумом / Фото з фейсбуку Сергія Мерчука

Після цього Олексій Дяговець пішов битися в підрозділах ЗСУ. Він був зразковим сім'янином та батьком. У Героя залишилась дружина та двоє доньок.

Наталія Іващенко написала, що коли з ним бачились востаннє, то у Героя горіли очі: "Він, як завжди, посміхався, хоч був дуже змучений". Він їй сказав: "після Перемоги дружина пообіцяла мені сина...".



Олексій Дяговець з родиною / Фото з фейсбуку Наталії Іващенко

На сайті факультету фізичного виховання Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Тараса Шевченка написали, що він був їхнім колишнім студентом.

Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та близьким Олексія. Вся університетська спільнота поділяє ваше горе та сумує разом із вами… Вічна пам'ять Герою!

– відзначили на рідному факультеті.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває родині Героя! Вічна пам'ять Олексію Дяговцю!