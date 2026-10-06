Гончаренко прокоментував своє виключення із партії "Європейська солідарність"

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував своє виключення з фракції "Європейська солідарність". За його словами, причиною стали фундаментальні розбіжності щодо підходів до припинення російсько-української війни.

Про це він повідомив у Telegram.

Гончаренко назвав причину розбіжностей

Він зазначив, що поділяє частину цінностей партії, зокрема необхідність сильної української армії. Водночас, на його думку, в Україні нині фактично немає відкритої дискусії щодо можливого припинення війни.

"Європейська Солідарність" завжди була здоровою, цімісною силою. Вони прагнули сильної армії, і я теж. Вони намагалися зупинити війну, коли домовлялися в Мінську, і я підтримував. Бо головне завдання політика – це, щоб люди жили, а не вмирали. Але наше розлучення назріло. І ми всі це знаємо,

– заявив Гончаренко.

Нардеп вважає, що за наявності політичної волі та правильного підходу Україна могла б домовлятися про припинення бойових дій. Водночас він наголосив на складній ситуації української економіки через проблеми з експортом Чорним морем.

Наша економіка без моря помирає. Розвести руками і сказати "росіяни не хочуть" – цього замало. Вони і в 22-му році не хотіли. Але ж домовились і відкрили тоді море! Тож давайте вимагати від влади більшого,

– сказав народний депутат.

Нагадаємо, 2 жовтня Гончаренко закликав піти на поетапні переговори з Росією. У соцмережах він опублікував власний "мирний план", який спирався на те, що з росіянами можна домовлятися.

За його словами, на фронті між Україною та Росією паритет. При цьому наша держава програє війну на виснаження та втрачає значну кількість людей. Тому депутат вважає, що потрібно принаймні піти на поетапні переговори, де будуть поступки з обох сторін.

Після заяв про те, що Україна програє війну і що необхідно домовлятися з Росією, політика включили до бази сайту "Миротворець". Гончаренка звинувачують у деморалізації українського суспільства.