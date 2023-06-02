Це буде нокаут демократії, – нардеп про погрози на адресу Кличка

Погрози на адресу мера Києва Віталія Кличка свідчать про бажання Офісу Президента використати трагедію із загибеллю людей в Києві, щоб прибрати політичного суперника. Але це буде "нокаут" не для Кличка, а для української демократії.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко у фейсбуці.

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"Пару думок про "буде нокаут". Влада очікувано влаштувала політику на смертях українців: замість звільнення відповідального за укриття голови КМВА Попка Офіс вирішив звільнити незручного мера Кличка з голови КМДА. Під вчорашнім випадом Президента проти мера Києва Кличка і його висловом про "буде нокаут" чітко видно спробу Офісу Президента використати трагедію в Києві, щоб прибрати політичного суперника", – заявив Гончаренко.

Він зазначив, що укриття – це відповідальність президентської вертикалі влади.

"Що таке нокаут по-справжньому? Нокаут – це коли твій голова КМВА Попко звітує за тиждень до трагедії, що всі укриття працюють. А знаєте, чому він звітує про укриття? Бо укриття – це відповідальність міської військової адміністрації – вертикалі Президента. Нокаут – це коли твій голова адміністрації тікає від людей, щоб не побили за зачинене укриття. А знаєте, чого тікає? Бо доступ до укриття – це відповідальність райдержадміністрації – вертикалі Президента. Нокаут усій чиновничій вертикалі – це коли твої підлеглі замість СІЗО їдуть на телемарафон розповідати, чому вони не винуваті, і це все мер", – наголосив нардеп.

Він підкреслив, що звільнення Кличка буде ударом по всій демократії в країні.

Якщо з'явиться указ Президента про звільнення Кличка, це буде дійсно бажаний нокаут Банкової. Але не Кличку. А демократії,

– резюмував Гончаренко.

Як повідомлялося, 1 червня під час нічного російського обстрілу Києва у Деснянському районі загинули та постраждали люди, які не змогли потрапити до укриття, яке було зачинене під час повітряної тривоги.

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Мер Києва Віталій Кличко 1 червня звернувся до Кабінету міністрів щодо відсторонення від посади голови Деснянської РДА Дмитра Ратнікова. За українським законодавством, голів районних адміністрацій Києва призначає та звільняє з посади Президент України за поданням Кабінету міністрів.

Президент України Володимир Зеленський у Молдові на запитання журналістів про те, хто буде відповідати за трагедію, відповів: "Сказав би так: Може бути нокаут". У такій відповіді ЗМІ та експерти побачили натяк на мера Києва Віталія Кличка, всесвітньо відомого боксера.