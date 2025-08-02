2 серпня на хабарях при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ викрили нардепа, керівників районної та міської військових адміністрацій та нацгвардійців. Стало відомо ім'я депутата, який фігурує у цій справі.

Ним виявився Олексій Кузнєцов від "Слуги народу". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову фракції у ВРУ Давида Арахамію.

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Хто такий Олексій Кузнєцов?

Арахамія повідомив, що на час розслідування членство Кузнєцова у фракції призупинять.

Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання не залежно від статусів та посад,

– написав він.

У Центрі протидії корупції зауважили, що Кузнєцов голосував за обмеження незалежності НАБУ і САП, а пізніше підтримав законопроєкт, який повертає повноваження цим органам.

Він був обраний нардепом у 2019 році на Луганщині. Цей депутат також є членом комітету Ради з прав людини та ТСК із питань тарифної політики. Окрім того, був помічником нардепів від "Партії регіонів" та "Блоку Петра Порошенка".

До слова, у викритій корупційній справі також фігурують колишній голова Луганської ОВА, а зараз голова однієї з РВА, начальник МВА, керівник військової частини Нацгвардії, а також бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальниці БпЛА.

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Їхня схема діяла упродовж 2024 – 2025 років. Вони місяцями заволодівали коштами, які органи місцевого самоврядування виділяли на потреби ЗСУ.

Фігуранти укладали договори про закупівлю БпЛА та РЕБ за завідомо завищеною ціною і отримували "відкати".