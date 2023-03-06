Мобілізаційний план ще не завершений, – Резніков

В Україні досі триває війна, а відтак – і мобілізація. Ресурси ЗСУ необхідно постійно поповнювати.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він розповів, що план, оголошений ще з моменту введення воєнного стану, не завершили.

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Яка мобілізаційна потреба ЗСУ

Мобілізаційний план, який був оголошений з моменту імплементації парламентом указу президента про введення воєнного стану, ще навіть не завершений,

– наголосив міністр.

Окрім того, він заявив, що відбір кандидатів на мобілізацію корегується потребами Генштабу ЗСУ. Там, за словами Резнікова, чітко знають необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів.

"Генштаб визначає завдання військкомам: план та категорії фахівців. Міноборони лише здійснює контроль і мріє перетворити паперову мішанину на цифровізований продукт. В нас є цей продукт, він розроблений. Ми просто не встигли до кінця впровадити. Це буде один із викликів Віталія Дейнеги", – розповів очільник Міноборони.

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