Мобілізаційний план ще не завершений, – Резніков
Джерело:LIGA.net.
В Україні досі триває війна, а відтак – і мобілізація. Ресурси ЗСУ необхідно постійно поповнювати.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він розповів, що план, оголошений ще з моменту введення воєнного стану, не завершили.
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Яка мобілізаційна потреба ЗСУ
Мобілізаційний план, який був оголошений з моменту імплементації парламентом указу президента про введення воєнного стану, ще навіть не завершений,
– наголосив міністр.
Окрім того, він заявив, що відбір кандидатів на мобілізацію корегується потребами Генштабу ЗСУ. Там, за словами Резнікова, чітко знають необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів.
"Генштаб визначає завдання військкомам: план та категорії фахівців. Міноборони лише здійснює контроль і мріє перетворити паперову мішанину на цифровізований продукт. В нас є цей продукт, він розроблений. Ми просто не встигли до кінця впровадити. Це буде один із викликів Віталія Дейнеги", – розповів очільник Міноборони.
Коли перестануть вручати повістки на вулиці
- Останніми місяцями почастішали випадки вручення повісток українцям просто на вулицях. Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, чому це роблять.
- За його словами, чоловіки практично ніколи не сповіщають ТЦК про те, яку освіту вони отримали, куди переїхали, коли одружились, розлучились і чи у них з'явились діти. Відтак, коли військовозобов'язані самі будуть подавати оновлені дані в ТЦК, ніхто не буде їх ловити на вулицях.
- Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак у коментарі 24 Каналу наголошував, що українське законодавство не визначає місце, де саме може бути вручено повістку військовозобов'язаній особі.
- Відтак, працівники ТЦК та СП можуть вручати повістку будь-де – за місцем проживання чи навіть роботи.
- Міністр оборони Олексій Резніков теж апелював до того, що військовозобов'язані повинні стати на облік, однак не всі це роблять. При цьому він наголосив, що вручення повістки не передбачає негайну мобілізацію.