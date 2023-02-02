Україна гарантує, що далекобійні ракети не битимуть по території Росії, – Резніков

Українські воїни щодня докладають титанічних зусиль, аби стримувати ворога. Проте для ефективного захисту нашим бійцям потрібні далекобійні ракети.

Про це на засіданні уряду України та Європейської Комісії повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, ці ракети не дадуть ворогу забезпечувати оборону і змусять його програти.

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Яка зброя необхідна Україна для перемоги

Резніков звернувся до партнерів і зауважив, що "успіх на полі бою – це і їхній успіх також. За його словами, Україна очікує, що 2023 рік принесе нові можливості. А для перемоги нашій державі потрібно захопити стратегічну ініціативу.

Також міністр закликав партнерів допомогти зі встановленням протиракетної оборони якомога швидше. Зокрема, Резніков наголосив на отриманні Patriot і SAMP/T за першої нагоди разом із постачанням нових IRIS-T та NASAMS.

Якби у нас була можливість завдати удару на відстані 300 кілометрів, російська армія не змогла б забезпечувати оборону і була змушена програти. Україна готова надавати будь-які гарантії, що ваша зброя не буде залучена до атак на російську територію. Ми маємо достатньо цілей на тимчасово окупованій території України й готові координувати цілі з нашими партнерами,

– зазначив Резніков.

Крім того, міністр наголосив на потребі України в танках і бронетехніці та подякував партнерам за рішення щодо їх постачання на останній зустрічі в Рамштайні. За його словами, це дозволить створити "броньований кулак для прориву російської оборони".

Наостанок Резніков зауважив, що є необхідність і в збільшенні кількості артилерії, снарядів і зброї, здатної знищити засоби радіоелектронної боротьби й ППО Росії.

ЄС надасть Україні 500 мільйонів євро допомоги

Рада Євросоюзу виділила Україні сьомий пакет допомоги у розмірі 500 мільйонів євро. Також Україна отримає ще 45 мільйонів євро на місію військової допомоги ЄС.

"Я вдячний ЄС за життєво важливу допомогу у сфері безпеки, яка наближає нас до перемоги над російським агресором", – написав глава МЗС Дмитро Кулеба.