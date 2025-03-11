"Цілий світ пішов разом з ним": волонтер і військовий Олексій Савкевич загинув на фронті

Україна продовжує втрачати своїх кращих синів та дочок. На фронті загинув волонтер і військовий Олексій Савкевич.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на дружину Світлану Савкевич та начальника Авдіївської міської адміністрації Віталія Барабаша.

Дивіться також На фронті загинув поет і бойовий медик Володимир Воліков

Що відомо про загибель Олексія Савкевича

На війні загинув авдіївський волонтер та військовий Олексій Савкевич. Про тяжку для України втрату повідомила його дружина Світлана.

Мого коханого чоловіка, Олексія Савкевича, більше з нами немає. Мені несила зараз щось писати. Я дякую всім за співчуття, підтримку і допомогу. Знаю, що ви всі його памʼятатимете. Ця триклята війна відбирає у нас найдорожчих. Цілий світ пішов разом з ним,

– написала вона.

Савкевич спочатку займався волонтерською діяльністю – евакуював людей і тварин з нині окупованої Авдіївки та доставляв туди гуманітарну допомогу. Згодом він приєднався до ЗСУ та служив у 157 окремій механізованій бригаді.

"Відважна, благородна, добра і сильна духом Людина. Авдіївка дихала його мріями, силою його ідей. Він був світлом, що зігрівало людей повсякчас: культурно розвивав Авдіївку, вивозив містян і їхніх тварин з-під обстрілів, багато волонтерив і підтримував авдіївців, доставляючи гуманітарну допомогу, а згодом пішов захищати країну. Його гітара вже не зіграє, але його справа і пам’ять про нього житимуть вічно. Гідна справа Олексія, його музика, його світло залишаться з нами назавжди", – написав Бараш про Савкевича.

Олексій Савкевич / Фото Віталія Барабаша

Також на загибель Олексія Савкевича відреагувала журналістка Віра Хоменко. За її словами, він не покидав рідний край від початку повномасштабного вторгнення Росії. У якості волонтера Олексій проводив евакуацію людей на власному авто, передавав у найвіддаленіші куточки Авдіївки продукти харчування.

Він був творчою людиною, займався спортом та добре знав англійську мову. Олексій також активно підтримував ініціативи молоді, саме завдяки його ідеям і цілеспрямованості культурне життя Авдіївки вирувало.

"Він міг працювати ким завгодно відсиджуючись в офісі у спокійному регіоні України, але не став. А став до лав Збройних сил. Важко добирати слова… Великий шмат моєї душі помер разом із ним. Але ми не маємо право зневіритись", – розповіла Хоменко.

Нагадаємо, що 7 березня біля Добропілля Покровського району Донецької області загинув український захисник Станіслав Романенко. Він був командиром взводу безпілотних авіаційних комплексів.