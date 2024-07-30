Пройшов найзапекліші напрямки: на війні загинув командир мотопіхотного відділення з Луцька

Своє життя за Україну героїчно віддав молодий воїн Олексій "Князь" Цехош з Луцька. На війні боєць був ще від початку повномасштабного вторгнення.

Олексій Цехош командував мотопіхотним відділенням, йому було всього-на-всього 28 років. Про моторошну втрату повідомили у Луцькій міській раді та близькі бійця.

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Що відомо про загиблого Героя

Олексій Цехош з дитинства займався народними танцями, паркуром і джиу-джитсу. Закінчив Луцький кооперативний фаховий коледж Львівського торговельно-економічного університету, у якому працювали його батьки.

Тяжка та невимовна втрата. Нехай добрий, світлий спомин про Олексія назавжди залишиться у серцях рідних і всіх, хто його знав, любив. Поділяємо ваше горе і сумуємо разом з вами у цю скорботну годину,

– написали у навчальному закладі.

Олексій на початку повномасштабної війни мобілізувався на військову службу до складу Луцького батальйону територіальної оборони у 100 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ. Він командував мотопіхотним відділенням.

"Першу каву на Донбасі ми пили з тобою. Ти казав, що вип’ємо ще не раз, вдома, після нашої Перемоги. Два тижні тому мав зустріч з Льошою. Втомлений, але як завжди веселий і позитивний. Дуже шкода, що ми втрачаємо молодий цвіт нації. Спочивай з миром, друже. Царство небесне", – пригадує його товариш.

На полі бою український захисник був сміливим, відчайдушним воїном і мудрим командиром. Разом із побратимами пройшов довгі місяці боїв на Бахмутському, Куп’янському, Лиманському і Покровському напрямках.

Однак, на жаль, боєць загинув 27 липня 2024 року під час виконання бойового завдання під час захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне, що у Донецькій області.

Редакція 24 Каналу також висловлює глибокі співчуття родині та близьким Олексія Цехоша. Вічна пам'ять Герою, який пішов з життя, але залишиться в серцях земляків назавжди.