Де зараз екссекретар РНБО Олексій Данілов і чому ще не став послом у Молдові

Володимир Зеленський заявляв, що колишній секретар РНБО Олексій Данілов стане послом у Молдові. Наразі на посаді ще працює Марко Шевченко.

Журналісти скерували запит у МЗС України та отримали пояснення. Адже звільнили Олексія Данілова ще 26 березня 2024 року.

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Що відомо про призначення Данілова на нову посаду

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, що на посаду посла призначає та звільняє з неї Володимир Зеленський. Станом на 30 липня 2024 року указу глави держави щодо Данілова ще не було.

Станом на сьогодні (30 липня 2024 року – 24 Канал) указу президента України про призначення Олексія Данілова на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Молдова не видано,

– заявили в МЗС.

Там також не зазначили, коли може з'явитись відповідний указ Зеленського.



Журналісти показали відповідь на запит від МЗС України

До речі, нинішній посол України в Молдові Марк Шевченко 31 липня зустрівся з очільницею країни Майєю Санду.

З нагоди завершення своєї місії у Молдові Марко Шевченко висловив щиру вдячність пані президенту та всьому молдовському народу за солідарність з Україною, яка протистоїть широкомасштабній російській агресії,

– написали на сайті Посольства України в Молдові.

Там відзначили, що наразі між Києвом і Кишиневом відбулось суттєве поглиблення українсько-молдовських відносин в останні роки на тлі спільних загроз і стратегічних перспектив, що відкрилися перед нашими країнами після початку переговорів про інтеграцію до Європейського Союзу.