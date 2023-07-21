Один адвокат на двох братів: хто захищає Олексія Тандира

Олексій Тандир, який збив нацгвардійця на блокпосту, та його брат Дмитро мають одного адвоката на двох. Через це затягується розгляд справи, у якій брат судді проходить як обвинувачений у злочині.

Олексія Тандира та його брата Дмитра у суді захищає один адвокат – Олег Юрченко. Про це мовиться в ексклюзивному розслідуванні 24 Каналу.

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Взаємозв'язки адвокатів у сім'ї Тандира

Справу судді Макарівського суду Олексія Тандира веде адвокат Олег Юрченко. До слова, цей адвокат також веде справу його брата – Дмитра. Через це засідання у справі Тандира-молодшого постійно переносять.

Дмитра Тандира звинувачують у корупційній схемі, а справа тягнеться ще від 2021 року. 19 червня у Солом'янському суді Києва після двох років постійних перенесень мало б відновитись слухання справи, проте цього знову не сталося. Річ у тім, що адвокат Дмитра у той час був на іншому засіданні – того ж дня він був зайнятий у Київському апеляційному суді, де розглядали справу Тандира-старшого щодо збиття нацгвардійця на блокпосту.

Проте у коментарі 24 Каналу адвокат Юрченко заявив, що він не причетний до того, що справу Дмитра Тандира так довго розглядають і причини цього краще дізнатися у самих суддів. Проте адвокат суперечить власним словам – після цього він подав клопотання, щоб справу перенесли на 11 липня 2023 року, а потім знову – на 24 серпня 2023 року.

Крім того, у сім'ї Тандирів є цікаві факти про взаємозв'язки адвокатів:

Дмитро Тандир є адвокатом свого адвоката, тобто Олега Юрченка – у справі, що тягнеться з 2013 року. Справа проста як двері – позов з боку Комерційного банку "Надра" про стягнення 1,7 мільйона гривень. І вона досі не вирішена.

Олег Юрченко був відповідачем у справі, яку розглядав Тандир-старший у Макарівському судді.

Дмитро Тандир є адвокатом дружини Олексія Тандира Людмили у земельній справі.

Сім'я Тандира має ще одного захисника – Ірину Бовнегру. Раніше вона була слідчою міліції та, ймовірно, підлягала люстрації. Наразі неможливо перевірити, чи пройшла вона люстрацію, проте, вочевидь, Бовнегра пішла в адвокатуру. Так, у 2019 році вона захищала Михайла Золотова, який, за підозрою слідства, вбив бізнесмена Бахлова у "Гідропарку". Нині, Бовнегра – адвокат сім'ї Тандира.

Повне розслідування про Олексія Тандира: дивіться відео

Тандир збив нацгвардійця на блокпосту