Податківиця-депутатка з Рівного позичила майже 3 мільйони гривень у 12-річного сина

Очільниця податкової на Сумщині взяла в борг майже 3 мільйони гривень у свого 12-річного сина. Також під час повномасштабної війни Олена Хотенко отримала в дарунок 2 квартири й частину будинку з явно заниженою вартістю від матері-росіянки.

Про це пише в колонці для УП голова Антикорупційного центру "Межа". Мартина Богуславець детально розповіла про статки очільниці обласної податкової.

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Що відомо про Олену Хотенко

Олена Хотенко – виконувачка обов'язків начальника Головного управління Державної податкової служби на Сумщині.

Їй вдалося отримати квартиру у Києві за ціною одного квадратного метра. І не лише квартиру, і не тільки у Києві,

– наголосила Богуславець.

Зауважила, Хотенко – не просто рядова податківиця: вона і депутатка Рівненської міськради від "Слуги народу", і волонтерка, і експертка з питань фіскальної політики. З серпня 2024 року керує податковою Сумської області.

У декларації за минулий рік на Хотенко продовжує "висіти" позика у 2,8 мільйона гривень. От тільки найцікавіше те, що ці гроші їй позичив 12-річний син у 2018 році. Залишається відкритим питання щодо спроможності 7-класника позичити матері таку суму,

– зауважила голова Антикорупційного центру.

Раніше, у 2016 році, Олена Хотенко не задекларувала майно чоловіка. Зокрема, частину будинку в Рівненській області площею 550 квадратів метрів.

Малоймовірним є те, що податківиця не знала про будинок чоловіка, адже половина цього будинку належала тоді її матері – громадянці Росії Людмилі Тімофєєнко. До речі, саме цю половину мати подарувала доньці минулого року,

– пише Мартина Богуславець.

До речі, Хотенко задекларувала у власності цілий будинок, хоч і меншою на 50 квадратів площею. Однак половина будинку належить її колишньому чоловікові – Андрію Хотенку, з яким Олена розлучилась у 2019-му, зазначила громадська активістка.

Знову ж, вартість майна явно занижена – лише 30 тисяч гривень. Тоді як реальна ринкова ціна будинку становить щонайменше 10,8 мільйона гривень. Адже вартість квадратного метра житла в Рівненській області стартує від 600 доларів (близько 24 тисяч гривень),

– наголосила очільниця "Межі".

Також зазначила, що на третьому місяці повномасштабної війни Хотенко отримала 2 квартири в подарунок від матері – громадянки Росії. Вартість житла вкотре занижена. Так, задекларована – 50 тисяч гривень.

Однак подібне житло, – за кілька хвилин від Набережної, у самому центрі міста, площею майже 38 квадратних метрів, – на ринку коштувало на той час щонайменше 672 тисячі гривень. Тобто в понад 13 разів перевищувало задекларовану суму.

Цікаво, що вже через декілька днів після оформлення квартири в Рівному, податківиця отримала в подарунок ще одну – вже у Києві, площею 46 квадратів. Оціночна вартість смішна – 100 тисяч грн, тоді як ринкова становила мінімум 870 тис. грн.

Для Хотенко один задекларований квадратний метр у столиці коштував близько 70 дол. За словами експертів у сфері нерухомості, навіть з урахуванням умов, в яких опинився ринок у Києві після завершення боїв за столицю, зазначена декларанткою вартість подарунка не відповідає його реальній ціні,

– наголосила Богуславець.

Статки Олени Хотенко / Колаж Антикорупційного центру "Межа"

Зауважимо, ЗМІ з посиланням на декларацію Хотенко пишуть, що у 2023 році вона отримала 2,66 мільйона гривень від підприємницької діяльності. Син, – 2,944 мільйона гривень.

До речі, Хотенко, яка винна синові майже 3 мільйона гривень, позичила третій особі 30 тис. доларів.

Їздить чиновниця на елітному авто – LEXUS NX 200 2021 року випуску. Згідно з декларацією, коштує 1,208 мільйона гривень.