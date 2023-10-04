Винуватиця однієї з найкривавіших ДТП України Зайцева не хоче достроково покидати в'язницю

Олена Зайцева відмовилася виходити на волю раніше строку. Тюремники спробували пояснити, чому харків’янка вирішила залишитися за ґратами.

Олена Зайцева написала письмову відмову від пільги, що давала їй право на дострокове звільнення. Таким чином, вона відмовилася виходити з тюрми раніше за 10-річний термін.

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Що сказали тюремники

Зайцева відмовилася достроково покидати в'язницю ще кілька місяців тому. Однак про цей факт стало публічно відомо тільки зараз. Його виданню підтвердило джерело у пенітенціарній системі України. У 2022 році для винуватиці харківської ДТП настав час, коли їй можна було розмірковувати щодо пільги. Проте Зайцева письмово власноруч відмовилася від її застосування.

Анонімний співрозмовник спробував пояснити її мотивацію. Він припустив, що Зайцева написала заяву, бо часто уповноважені особи та суди відмовляють ув'язненим, коли ті вперше прохають звільнити їх достроково. Існує вірогідність, що ця засуджена вирішила не псувати тюремну біографію відмовою з боку суду й захотіла замість цього почекати, коли її термін скоротиться ще більше. Після цього вона може спробувати скористатися пільгою, адже тоді в неї буде більше шансів на успіх.

Схожу думку журналістам висловив колишній голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький. Він заявив, що у разі відмови з боку суду наступний розгляд відбудеться лише через певний проміжок часу.

Скоріш за все, засуджена наразі розуміє, що зараз її можуть не звільнити. Тому, щоб не псувати собі ситуацію відмовою, поки вчиняє так,

– припустив Старенький.

Він також зауважив, що іноді засуджені відмовляються від цієї пільги, коли хочуть довести свою невинуватість. Бо визнання провини є обов'язковою умовою для дострокового звільнення.

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