Уперше відзначили народ: у США всім українцям вручили премію Dissident Human Rights Award

У Вашингтоні відбулася церемонія нагородження лауреатів премії Human Rights Award. Перша леді Олена Зеленська отримала нагороду для всього народу України.

Зеленська прибула у США на запрошення першої леді Джилл Байден. Вона планує виступити перед Конгресом Сполучених Штатів зранку 20 липня.

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Українців нагородили премією Dissident Human Rights Award

Перша леді розповіла, що 19 липня мала честь отримати премію Dissident Human Rights Award, адресовану всьому українському народу. Нагородження відбулося в Меморіалі пам'яті жертв комунізму у Вашингтоні.

З 2015 року цю премію присуджують активістам і дисидентам поневолених народів за їхню хоробрість у відстоюванні прав людини та свободи.

Цьогоріч уперше нею відзначили не конкретну людину, а весь народ України за "мужню боротьбу за свободу проти агресивної війни росії". Хоча меморіал присвячено злочинами комунізму, варто пам'ятати, що це лише одне з облич тоталітаризму,

– зауважила Зеленська.

Вона додала, що система, яка атакує, може називатися як завгодно – ісламською державою чи російською федерацією. Однак впізнати тоталітаризм доволі легко за його головною ознакою – агресією, насильством, повним знеціненням людського життя.

Дивіться відео, як перша леді отримувала премію Dissident Human Rights Award

Перша леді зазначила, що на церемонії вона розповіла всім присутнім, як зараз росія застосовує в Україні сталінські репресивні методи.

"Як українці проходять крізь російські фільтраційні табори, як катують тих, хто не погоджується співпрацювати з окупантами. Як наших людей примусово депортують до росії. Ціною героїчних зусиль ми боремося зараз не лише за свою свободу", – додала Зеленська.

Вона наголосила, що українці борються за те, щоб сталінський Великий терор більше не зміг використовуватися ніде й ніколи у цивілізованому світі.

"Саме про це і говорить сьогоднішня нагорода, яку везу до України", – підсумувала перша леді.

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