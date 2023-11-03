Оленич про справу НАБУ: Департамент земельних ресурсів діяв згідно з чинним законодавством

Заступнику голови КМДА Петру Оленичу оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем. Його звинуватили в участі у передачі частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення під забудову.

Заступник голови КМДА прокоментував справу про нібито незаконний проєкт рішення Київради, на підставі якого прийнято рішення про відведення земельної ділянки. За його словами, Департамент земельних ресурсів діяв згідно з чинним законодавством і на підставі рішення Київської міської ради.

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Департамент земельних ресурсів діяв згідно з чинним законодавством і на підставі рішення Київської міської ради. Усі дозволи і містобудівна документація були видані ще у 2017-18 роках (до зайняття мною посади), а проєкт погоджений відповідними органами влади. Більше того, Департамент завжди сприяв і надавав усю запитувану інформацію правоохоронним органам та співпрацював зі слідством з цього питання,

– повідомив Петро Оленич.

Він наголосив на вимозі неупередженого слідства і зазначив, що готовий до співпраці з правоохоронними органами. "Свою правоту і невинуватість доводитиму у правовий спосіб.

А також наполягатиму на виявленні та притягненні до відповідальності громадян, які ввели в оману правоохоронців, надавши недостовірну інформацію щодо цієї справи", – наголосив Петро Оленич.