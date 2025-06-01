Сумнозвісний аеродром "Оленья" атакували БпЛА: де він розташований на карті

У перший день літа 2025 року Україна здійснила масовану атаку на російські аеродроми. Серед уражених військових авіабаз противника – "Оленья", де базуються літаки, якими ворог регулярно обстрілює наші міста ракетами.

"Оленья" – російська авіабаза, розташована у Мурманській області, неподалік від селища Оленья Губа на Кольському півострові, передає 24 Канал.

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Де дрони нищили ворожу авіацію

Аеродром "Оленья" належить до Північного флоту країни-агресорки. Він є однією з ключових баз стратегічної авіації Росії. Відстань від бази до кордону з Україною становить близько 1800 кілометрів. Найкоротша відстань до фінського кордону – приблизно 150 кілометрів.

Відповідно до супутникових знімків, за кілька днів до атаки, а саме станом на 26 травня на "Оленья" розміщувалися 40 Ту-22М3, 11 Ту-95МС та 5 Ан-12.

За даними моніторів, на момент атаки на аеродромі було 4 Ту-95МС, і усі вони були уражені.

Де розташований аеродром: дивіться на карті

Нагадаємо, що внаслідок атаки на аеродроми Росії 1 червня було уражено понад 40 літаків. За словами експертів, це 36 відсотків від усієї стратегічної авіації ворога або 50 відсотків від усіх боєздатних винищувачів.