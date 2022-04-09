В Олешках звільнилися заступники мера й секретар міськради, щоб не працювати на росіян
9 квітня 2022 , 08:22Читать новость на русском
Джерело:міський голова Олешків у фейсбуці
У місті Олешки на Херсонщині звільнилися двоє заступників міського голови Євгена Рищука. Також звільнився й секретар міськради.
Мер підписав відповідні заяви. Причиною стала окупація міста росіянами.
Читайте також У Чорноморську Одеської області прогримів вибух
З 9 квітня до дати Перемоги України відповідальність за життєдіяльність громади беруть на себе представники РФ та їхні поплічники,
– сказав Рищук.
За його словами, він погодив звільнення заступників та секретаря. Причина такого рішення чиновників – небажання виконувати обов'язки в окупованій громаді при незаконній владі.
Коли може бути новий наступ на Схід: дивіться відео