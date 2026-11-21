Президентка Карітасу України Тетяна Ставничи 19 листопада зустрілася з Папою Римським Левом XIV у Ватикані. Вона передала понтифіку в'язані шкарпетки від родини, яку евакуювали з окупованих Росією Олешків на Херсонщині.

Зустріч відбулася з нагоди 75-річчя конфедерації Caritas Internationalis. Детальніше про це розповідає 24 Канал.

Що передали Папі Римському

Тетяна Ставничи подякувала понтифіку за увагу до гуманітарної катастрофи в Олешках та вручила йому синьо-жовтий браслет. Разом із ним президентка Карітасу України передала в'язані шкарпетки з історією виживання в окупації.

Сім'я тривалий час залишалася заблокованою на восьмому поверсі будинку в Олешках, нижні поверхи якого пошкодив ракетний обстріл. Син шукав їжу в покинутих квартирах, а дружина доглядала за чоловіком, що не міг сидіти через проблеми із суглобами. Саме вона в'язала шкарпетки, аби відволіктись.

Дізнавшись про евакуацію, родина звернулася до Офісу Омбудсмана, після чого сім'ю евакуювали за допомогою пожежної драбини. Чоловіка доправили до Києва каретою швидкої допомоги.

Наразі вся сім'я проходить реабілітацію в лікарні. Дізнавшись про майбутню аудієнцію у Ватикані, родина передала понтифіку пару в'язаних шкарпеток.

Окрім цього, Папі Римському подарували фотографію 80-річного пана Володимира, врятованого під час гуманітарної місії. З Олешків він привіз потерту старовинну іконку князя Володимира куплену ще до повномасштабного російського вторгнення.

Про гуманітарну місію

Нагадаємо, на початку 2026 року гуманітарна катастрофа в окупованих росіянами Олешках загострилась: люди залишилися без продовольства й медикаментів. У жовтні Папа Римський провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, а згодом з президентом України Володимиром Зеленським, наполягаючи на співпраці задля проведення гуманітарної місії.

23 жовтня за посередництва першої леді США Меланії Трамп було підтверджено домовленості щодо локального режиму тиші. Уже 31 жовтня евакуйованих жителів Олешків доправили до Києва, де підтримку їм надав, зокрема, Карітас України разом із місцевими партнерами.