Росіяни прибирали тіла померлих та "чепурили" Олешки перед приїздом преси, – ЗМІ

У тимчасово окупованих Олешках помітили, як російські військові приводили до ладу вулиці перед початком гуманітарної місії. Окупанти прибирали з вулиць тіла померлих людей та сміття перед приїздом журналістів.

Про наведення показового ладу в місті розповіли джерела hromadske. Відбувалось це до приїзду представників медіа з кількох країн для висвітлення перебігу гуманітарної місії.

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Очевидці зазначають, що давно вже не бачили своє місто у такому стані.

Вони (окупанти – 24 Канал) прибрали трупи з вулиці, прибрали все сміття. І люди, коли ходили реєструватися в лікарню протягом перших днів тиші, прямо дуже раділи, що за довгий термін прибрали трупи й сміття,

– зазначила виданню керівниця БФ "Крила Фундейшн" Олександра Книга.

Про схожу ситуацію повідомила й гендиректорка благодійної організації Emile Foundation Маріам Ламберт. Вона дізналась від місцевого жителя, що росіяни "розчищають вулиці, фарбують бордюри, наводять красу – усе це для камер".

Що відомо про роботу гуманітарної місії

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що місію супроводжують медійники з України, США та Росії. Посадовець виступив перед камерами в окупованому Армянську, де, судячи з відео, були присутні кореспонденти пропагандистських росЗМІ і американського телеканалу Newsmax.

Раніше повідомлялося, що з підвалу місцевої лікарні під час місії також планували вивезти тіла загиблих, які зберігалися там місяцями через створені росіянами перешкоди.