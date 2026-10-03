Євросоюз вимагає від Росії надати доступ до цивільних в окупованих Олешках

Європейський Союз вимагає від Росії дотримуватися міжнародного гуманітарного права. Також дипломати просять негайно забезпечити доступ гуманітарних організацій до жителів окупованих на Олешок.

Про це йдеться у заяві єврокомісарки з питань рівності, готовності та антикризового управління Аджі Лябіб.

До чого ЄС закликає Росію?

Лябіб назвала ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині жахливою. Становище досягло критичної межі через ізоляцію мирного населення російськими військами. Цивільні опинилися в облозі без доступу до їжі, питної води, медикаментів та базової медичної допомоги.

Єврокомісарка наголосила на обов'язку виконання державою-окупантом вимог міжнародного гуманітарного права. Вона зазначила, що цивільне населення має перебувати під захистом, а надання гуманітарної допомоги забезпечене.

Гуманітарна допомога має досягати людей, які її потребують, а цивільному населенню має бути дозволено виїхати. ЄС співпрацює з відповідними партнерами та використовує всі доступні шляхи для сприяння наданню допомоги, зокрема людям, які опинилися на тимчасово окупованих територіях,

– підкреслила Лябіб.

Вона також запевнила у готовності гуманітарних організацій допомогти олешківцям. "Їм потрібен безпечний, стабільний та ефективний гуманітарний доступ на місцях,", - зазначила єврокомісарка.

Ситуація в Олешках

Нагадаємо, в окупованих Росією залишаються близько 2 тисяч людей, серед яких 50 дітей. Водночас агресор обмежує їхні можливості отримувати необхідну допомогу та перешкоджають евакуації, фактично утримуючи місто в блокаді.

Остання доставка продовольства у місто відбулася ще 26 травня. Після того як закінчилися овочі деякі жителі були змушені готувати та їсти бур'ян.