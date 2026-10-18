Близько 1700 людей у пастці: Сибіга заявив про гуманітарну катастрофу в Олешках

В окупованих Олешках на Херсонщині близько 1700 людей опинилися на межі повної гуманітарної катастрофи. Російські військові замінували всі виїзди з міста, морять людей голодом і забороняють ховати тіла загиблих.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X.

Яка ситуація зараз в Олешках?

За словами Сибіги, єдина дорога, яка веде зі зруйнованого міста, повністю замінована та перебуває під постійним наглядом ворожих ударних безпілотників. Будь-які спроби цивільних виїхати з населеного пункту несуть пряму смертельну небезпеку.

Сусідня річка також замінована окупаційними силами. Через блокаду місцеві жителі сумніваються, що зможуть вижити впродовж майбутньої зими, оскільки в міській лікарні закінчилися всі запаси медикаментів.

За словами очільника українського зовнішньополітичного відомства, на вулицях та в оселях залишаються десятки загиблих, тому що росіяни категорично забороняють місцевим жителям здійснювати поховання.

Сім'ї голодують, виживаючи за рахунок залишків городніх овочів, консервів і навіть равликів. Мешканці кажуть, що російські солдати під прицілом зброї погрожували їм, щоб відібрати їхню їжу,

– зазначив Сибіга.

Дипломат підкреслив, що Київ багаторазово закликав створити безпечні умови для евакуації та надати доступ гуманітарним місіям. За його словами, ситуація дійшла до межі, коли звернення не можуть залишатися без термінової реакції світової спільноти.

Україна наполягає на залученні авторитетних міжнародних інституцій для порятунку людей із заблокованого міста.

Ми закликаємо ООН, МКЧХ та всіх партнерів використати всі наявні канали для забезпечення безпечних евакуаційних коридорів та негайного доступу гуманітарної допомоги до Олешок. Росія повинна припинити перешкоджати зусиллям із порятунку життів цивільного населення,

– підкреслив міністр.

Він подякував міжнародним партнерам і небайдужим громадянам у різних країнах, які висвітлюють становище мешканців міста. Сибіга також висловив подяку Папі Леву XIV за його заклик до Путіна оголосити режим припинення вогню в Олешках заради передачі продуктів і ліків.

Люди не можуть вижити лише на заявах про занепокоєння. Їм потрібні дії. Їм потрібен вихід. І він потрібен їм зараз,

– підсумував Сибіга.

Нагадаємо, журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповідала в ефірі 24 Канал, що в заблокованих Олешках досі перебувають діти, а окупаційні структури в населеному пункті фактично не функціонують.

Водночас Володимир Зеленський заявляв, що дії російських військ щодо блокування продовольства для цивільного населення мають ознаки геноциду.