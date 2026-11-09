"Я його відгодую борщем і варениками": житель Олешок зустрівся з дружиною після років розлуки

72-річна Лариса Риндова зустріла в Києві свого 68-річного чоловіка Сергія, який провів 4,5 року в окупації в Олешках на Херсонщині. Чоловік назвав пережите зоною смерті, де цивільні масово підривалися на мінах.

Як повідомляє видання Reuters, подружжя вперше обійнялося біля однієї зі столичних лікарень після тривалої вимушеної розлуки. Лариса виїхала до сина в Англію ще влітку 2022 року, тоді як Сергій залишився на лівобережжі Херсонщини доглядати за родинним обійстям.

Що пан Сергій розповів про життя в Олешках

Пан Сергій зміг покинути захоплене місто 30 жовтня разом із сотнями інших жителів під час організованої евакуації в період перемир'я.

Проте виїзд із рідного дому став для чоловіка важким психологічним ударом через необхідність покинути коріння.

Серце розривається від думки про те, що доведеться залишити все позаду. Як це можливо? Твій дім, твоя родина, кладовище – там поховані всі твої рідні. Як ти тепер зможеш відвідувати їхні могили, доглядати за ними?

– поділився переживаннями Сергій.

Життя під мінною загрозою та блокадою

Чоловік згадує, що Олешки перетворилися на простір тотальної небезпеки, де загарбники щільно замінували практично всю територію. За його словами, життя цивільних повністю залежало від дій окремих окупантів, а будь-яка побутова справа могла завершитися смертю.

Вони мали свою мету, як я розумію: замінувати все, щоб тримати все під контролем. В Олешках загинуло багато людей. Хтось виходив збирати черешню – і підривався. Хтось інший збирав гриби чи горіхи – і наступав на міну,

– розповів Сергій.

Ситуація з харчами стала критичною навесні, коли загинули двоє волонтерів, які привозили їжу місцевим жителям. Відтоді будь-які постачання продовольства повністю припинилися, через що людям доводилося виживати в умовах абсолютного дефіциту.

Повернення до сім'ї та плани на майбутнє

Перед початком евакуації російські військові ретельно прибрали з доріг розбиту техніку, влаштувавши показову картинку.

Сергій упевнений, що самотужки ніколи б не наважився піти з міста через суцільні мінні поля на автошляхах.

Побачивши перші світлини виснаженого чоловіка, Лариса ледве змогла його впізнати. Тепер подружжя очікує на зустріч зі своїми трьома дітьми та шістьма онуками.

"Я його відгодую борщем і варениками", – з оптимізмом запевнила Лариса після зустрічі чоловіка в Києві.

Нагадаємо, що у Києві 6 листопада померла 56-річна вчителька Олена Пироженко, яку нещодавно евакуювали з окупованих Олешок. Жінка була прикута до ліжка та важко хворіла після того, як навесні втратила чоловіка.

Тим часом у МВА повідомили, що жителі Олешок, які залишилися у місті, не отримують завезену під час гуманітарної місії допомогу. Ті містяни, яким вдалося її отримати, скаржилися, що продуктів не вистачить і на тиждень.