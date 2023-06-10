Дно пробите: росіяни видають за своє відео, де боєць ЗСУ передає воду дроном жителям Олешок

Загарбники вкотре пробили дно і знову показали свою справжню суть. Зараз у російському інфопросторі поширюють відео з тимчасово окупованих Олешок, де український військовий передав місцевим воду за допомогою дрона.

І все це відбувається на тлі того, що росіяни не лише не організували евакуації цивільних на окупованому лівобережжі, але й не надали доступу ООН. Зате по російських пабліках розлітаються кадри з Олешок, де стверджується, що це росіяни нібито рятують людей, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Каховське водосховище до та після: шокуючі кадри наслідків російського теракту

Жалюгідна кампанія росіян

Росіяни після підриву дамби Каховської ГЕС спершу взялися заявляти, що нібито все добре й евакуація непотрібна, а потім люди, чиї домівки затопило, залишилися сам на сам зі своєю бідою. Крім того, подекуди на лівобережжі Херсонщини окупанти забороняли виїжджати цивільним і погрожували їм за це розстрілом.

На тлі цього у російських пабліках розпочалася ціла недолуга та жалюгідна кампанія про те, як нібито героїчно росіяни скидають воду мешканцям Олешок. Але от біда – чому жителів міста, яке тимчасово окуповане Росією, ніхто не евакуював?

У публікаціях здебільшого один і той же текст, у якому є дуже велика помилка про те, що жінка з затопленого будинку зараз не може вибратися, хоча і її, і дітей врятували наші спецслужби і доставили в Херсон – на підконтрольну Україні територію.

Як росіяни пробили дно фейком про порятунок мешканців Олешок / Скриншоти 24 Каналу

Ба більше, у коментарях з'являються персонажі, яких обурює те, що "Україна присвоює цей подвиг собі". Шкода, що у цієї жінки не виникає питань, чому у місті, яке поки що контролюють росіяни, люди перебували у будинку, який майже повністю у воді.



А додивилася б українські новини, побачила б відео повністю / Скриншот 24 Каналу

Порятунок родини з окупованих Олешок