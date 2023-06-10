Дно пробите: росіяни видають за своє відео, де боєць ЗСУ передає воду дроном жителям Олешок
Загарбники вкотре пробили дно і знову показали свою справжню суть. Зараз у російському інфопросторі поширюють відео з тимчасово окупованих Олешок, де український військовий передав місцевим воду за допомогою дрона.
І все це відбувається на тлі того, що росіяни не лише не організували евакуації цивільних на окупованому лівобережжі, але й не надали доступу ООН. Зате по російських пабліках розлітаються кадри з Олешок, де стверджується, що це росіяни нібито рятують людей, повідомляє 24 Канал.
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Жалюгідна кампанія росіян
Росіяни після підриву дамби Каховської ГЕС спершу взялися заявляти, що нібито все добре й евакуація непотрібна, а потім люди, чиї домівки затопило, залишилися сам на сам зі своєю бідою. Крім того, подекуди на лівобережжі Херсонщини окупанти забороняли виїжджати цивільним і погрожували їм за це розстрілом.
На тлі цього у російських пабліках розпочалася ціла недолуга та жалюгідна кампанія про те, як нібито героїчно росіяни скидають воду мешканцям Олешок. Але от біда – чому жителів міста, яке тимчасово окуповане Росією, ніхто не евакуював?
У публікаціях здебільшого один і той же текст, у якому є дуже велика помилка про те, що жінка з затопленого будинку зараз не може вибратися, хоча і її, і дітей врятували наші спецслужби і доставили в Херсон – на підконтрольну Україні територію.
Як росіяни пробили дно фейком про порятунок мешканців Олешок / Скриншоти 24 Каналу
Ба більше, у коментарях з'являються персонажі, яких обурює те, що "Україна присвоює цей подвиг собі". Шкода, що у цієї жінки не виникає питань, чому у місті, яке поки що контролюють росіяни, люди перебували у будинку, який майже повністю у воді.
А додивилася б українські новини, побачила б відео повністю / Скриншот 24 Каналу
Порятунок родини з окупованих Олешок
- Після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, населені пункти звільненого правобережжя Херсонщини та тимчасово окупованого лівобережжя затопило. Однак окупанти на лівому березі навіть не думали евакуйовувати людей. Українські військові, фіксуючи наслідки катастрофи в районі тимчасово окупованих Олешок помітили жінку та дітей.
- Хлопчик почав жестами благати про допомогу, адже росіяни кинули їх напризволяще. У мережі також повідомили координати будинку, з надією, що хтось зможе допомогти родині.
- І українським військовим вдалося допомогти. По жінку та двох дітей відправили човен і їх вдалося перевезти на підконтрольну Україні територію.
- Реакцію 12-річного Максима, якому військовий скидав воду з дрона та історію порятунку більше читайте тут.