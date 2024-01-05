У Польщі горів готель, де проживала понад сотня біженців з України: є постраждалі

4 січня в одному із польських готелів, де проживали українські біженці, трапилася пожежа. Місцева влада повідомила про постраждалих.

У польському Олецько вчора вранці горів готель. У будівлі проживало 155 громадян України, які знайшли тут прихисток, рятуючись від російської агресії.

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Скільки постраждалих

У місцевій поліції розповіли, що загоряння сталося в одному з приміщень на другому поверсі готелю.

З будинку евакуювали 28 українців. Решта змогла самотужки вибігти на вулицю. Наразі відомо, що четверо людей постраждали. У них – проблеми з диханням. Жоден з українців не погодився на госпіталізацію.

Загалом рятувальна операція тривала три години. На жаль, унаслідок пожежі значна частина кімнат і коридору вигоріла. У готелі проживати вже не можна, тому українських громадян тимчасово поселили у спортивному залі, розташованому неподалік самого готельного будинку.

Причини займання поки не відомі. Їх ще мають встановити правоохоронці.

Тим часом у консульстві України у Гданську заявили, що один із їхніх представників поїде до Олецько, аби з'ясувати, чого потребують біженці, а також вирішити питання їх розселення.

Скільки біженців з України у Польщі

Після початку повномасштабного вторгнення понад 18 мільйонів українців перетнули кордон із Польщею.

Кількість українських біженців продовжує зростати у всіх країнах ЄС, крім Данії. Зокрема, більшість наших співвітчизників вирушають до Німеччини. Так, у жовтні 2023 року, більшість українців поїхали до: