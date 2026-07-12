Посол України в США Стефанішина хоче у відставку через особисті обставини, – ЗМІ

Ольга Стефанішина йде з посади посла України у США. Вона хоче завершити дипломатичну службу за власним бажанням.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" обізнане джерело.

Чому Стефанішина покидає посаду посла у США?

За словами джерела, президент задоволений роботою Стефанішиною на посаді посла України у США. Чиновниця сама попросила про завершення служби. Це сталося ще минулого тижня. Причина – особисті обставини.

Нагадаємо, що Ольга Стефанішина обіймала посаду посла з 27 серпня 2025 року. До цього вона була віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністром юстиції України.

Також Стефанішина була членом РНБО та очолювала Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України, де керувала розробкою адаптованої Річної національної програми.

За словами нардепа Ярослава Железняка, новим послом України у США стане Юлія Свириденко.

12 липня чиновниця повідомила про те, що вона йде у відставку з посади прем'єр-міністра, але залишається у команді Зеленського. Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що запропонував Свириденко "очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером".

За даними джерел 24 Каналу, новим прем'єром України стане голова правління "Нафтогазу" та директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Окрім перезавантаження Кабміну, Володимир Зеленський анонсував і кадрові зміни в правоохоронних органах. Президент заявив, що Україна змінює політичну стратегію.