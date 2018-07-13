Ольга Сумська вразила дуже короткою зачіскою: фото
Відома українська телеведуча та актриса Ольга Сумська здивувала своїх шанувальників, показавши фото з дуже короткою стрижкою.
51-річна Ольга виклала знімок у нетиповому образі в Instagram i поцікавилася у прихильників, чи їй личить.
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Враження користувачів розділилися, дехто навіть писав, що Сумська наче жінка з божевільні, проте було і багато компліментів.
Також актриса поділилася відео, на якому зображено процес створення гриму.
Джерело: 24 Канал
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