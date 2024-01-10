У Києві знайшли мертвою ексзаступницю генпрокурора, в сусідній квартирі було тіло її доньки

У Києві знайшли мертвою Ольгу Колінько – ексзаступницю генпрокурора. У сусідній квартирі виявили тіло її доньки.

Тіло Ольги Колінько виявили 10 січня. Це сталося, коли працівники ЖЕКУ та поліцейські відкрили двері до її квартири. На сполох забили сусіди жінки – по стояку почала текти вода, а двері до квартири ніхто не відчиняв.

Зверніть увагу Кіновтрата: всесвітньо відомий актор помер у 42 роки від раку апендикса

Коли до приміщення нарешті вдалося потрапити, Колінько вже була мертвою. Відомо, що жінка хворіла й упродовж тривалого часу не виходила з дому. Увесь необхідний догляд їй надавала донька Ярослава. Вона мешкала у сусідній квартирі.

Невдовзі після того, як правоохоронці виявили тіло Колінько, знайшли мертвою й Ярославу. Обставини трагедії наразі встановлюють.

Що відомо про Ольгу Колінько

Упродовж 2001 – 2003 року Колінько очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією за президента Леоніда Кучми. Окрім того, вона була однією з головних слідчих у справі Павла Лазаренка – одіозного експрем'єра України.

Також за час своєї кар'єри Колінько вела справи проти:

Олександра Ткаченка – ексвіцеспікера;

Юхима Звягільського – тимчасового змінника Кучми на посаді прем'єр-міністра України;

Олександра Мороза – особистого помічника голови Верховної Ради.

Також Колінько звинуватила ексгенпрокурора Святослава Піскуна у паралельній комерційній діяльності під час роботи на посту генерального прокурора. Жінці пророкували посаду генпрокурорки. Однак вона ніколи так і не обійняла її.