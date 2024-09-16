Забили і закопали у лісі: у Славутичі попрощалися з жорстоко вбитою 33-річною Ольгою Ленченко

16 вересня у Славутичі поховали 33-річну Ольгу Ленченко. Жінку розшукували протягом кількох днів, а тіло знайшли в лісі.

Як розповіли у поліції, трагічний інцидент стався 8 вересня. Жінка перебувала у компанії двох знайомих чоловіків на сусідній вулиці. Відтоді додому вона не повернулася.

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Вбив і сховав у лісі

9 вересня до правоохоронців звернулася матір зниклої жінки. Пізніше стали відомі деталі жахливого вбивства.

Того дня компанія вживала спиртні напої. Коли один із чоловіків пішов відпочивати, між Ольгою та 54-річним знайомим стався конфлікт. Чоловік завдав жінці удари руками по голові та тілу. На жаль, від отриманих травм вона померла на місці.

Опісля зловмисник намагався приховати скоєне. Він помістив тіло до багажника свого автомобіля та вивіз до лісу неподалік міста і закопав.

Наразі нападника затримали і помістили у СІЗО. Йому оголосили підозру за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

У вбитої Ольги Ленченко залишилися матір та 11-річна донька.

Нагадаємо, що у Румунії виявили громадянина України з вогнепальним пораненням у голову.