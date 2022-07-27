Рада призначила нардепку Ольгу Совгирю суддею Конституційного Суду

Верховна Рада проголосувала за призначення народної депутатки від "Слуги народу" Ольги Совгирі новою суддею Конституційного суду.

Відповідне рішення підтримали 293 народні депутати на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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На запитання стосовно депутатського мандата Совгиря відповіла, що 26 липня надіслала заяву до апарату Ради про складання мандата.

Адже, Конституція України забороняє призначення суддею КСУ людини, яка належить до політичних партій, профспілок, бере участь у будь-якій політичній діяльності, має представницький мандат, обіймає будь-яку іншу оплачувану посаду або виконує іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої.

Коротко про нову суддю Конституційного суду

Ольга Совгиря – український юрист, політик. Закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доктор юридичних наук, професор.

Народний депутат України IX скликання: у 2019 році була обрана від партії "Слуга народу" (122 номер у списку) як безпартійна. Заступник голови парламентського комітету з правової політики, голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права.

У жовтні 2019 року Совгирю було призначено постійним представником Верховної Ради у Конституційному Суді.

З 2010 року обіймає посаду доцента кафедри конституційного права юридичного факультету КНУ ім. Т. Г. Шевченка. З 2005 року працювала асистенткою, а з 2008 року – доцентом кафедри конституційного та адміністративного права.

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