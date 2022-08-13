Олігархи, які хочуть скинути путіна, дуже обережні, бо в них є лише одна спроба, – Шейтельман

В оточенні кремлівського диктатора путіна дехто розуміє, що їм не вдасться перемогти у війні проти України, однак не усі. Є навіть олігархи, які таки хочуть скинути путіна.

Однак у них є лише одна спроба. Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Близьке оточення путіна – дурні

За його словами, Україна воює з дуже дурними людьми. Він зазначив, що мовиться про керівництво росії.

Річ у тім, як він пояснив, що в росії протягом 22 років відбувався "негативний відбір" до влади – коли відбираєш гірших, натомість вони приводять ще гірших.

Водночас Україна більшу частину останніх десятиліть вела позитивний відбір. Була присутня конкуренція.

Тож ці всі люди – чим ближче до путіна, тим дурніші. Перше коло близькості може навіть не розуміти, що вони програли, тому що нездатні просто подумати,

– сказав політтехнолог.

Однак наступні наближені до кремлівського глави набагато більше розуміють, що відбувається й здатні оцінити ситуацію.

Хто готовий скинути путіна

Тоді як третє політичне коло, куди входять олігархи, ті, хто керують економікою, – мають дещо розвинені когнітивні здібності й розуміють усі втрати та безглуздість планів.

"Звісно, вони будуть намагатись. Я впевнений, що вони мають певні думки щодо зміни політичного керівництва країни. Сподіваюсь, вони вже переросли в плани. Але вони дуже обережні, бо в них є лише одна спроба і це дуже ризиковано", – додав Шейтельман.

Бо вони розуміють, якщо у них це не вдасться – вони всі загинуть, разом зі своїми родинами. Тому реалізація цього плану дуже небезпечна, незрозуміло, чи узагалі вони підуть на такий крок.

Повністю інтерв'ю з Шейтельманом: дивіться відео