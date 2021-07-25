Олімпійські ігри під загрозою: на Токіо насувається потужний тайфун

На японську столицю Токіо, де зараз триває Олімпіада-2020, насувається потужний тайфун Непартак. Через нього розклад змагань можуть скоригувати.

За даними метеорологів, тайфун несе із собою потужні дощі, високі хвилі та шквальний вітер.

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Що відомо про тайфун

Станом на ранок 25 липня Непартак перебуває в районі островів Бонін (також відомі як Оґасавара), розташованих на південь від Японії в Тихому океані. Зараз швидкість вітру становить 20 метрів на секунду, однак, чим ближче Непартак буде підходити до Токіо, тим більше буде швидкість вітру.

Очікується, що тайфун пройде повз Токіо вже у понеділок або вівторок, 26 – 27 липня. Він принесе 6 – 8 метрові хвилі та значну кількість опадів.



Траєкторія руху тайфуну / Фото NHK

Чи перенесуть Олімпійські ігри

Оргкомітет Олімпіади-2020 наголосив, що уважно стежить за переміщенням тайфуну. Аби запобігти зриву Олімпійських ігор, організатори перенесли змагання з веслування. Оновлений графік дивіться тут.

На відміну від землетрусу, ми можемо передбачити шлях тайфуну, щоб ми могли складати плани. Зміна графіка не рідкісна подія, і ми розуміємо тягар, який матиме вплив на спортсменів,

– пояснила прессекретарка оргкомітету "Токіо 2020" Такая Маса.

Тайфун Непартак став восьмим тайфуном, який сформувався в Тихому океані у 2021 році.

Острів Оґасавара, де зараз вирує тайфун: карта