Олімпійські ігри під загрозою: на Токіо насувається потужний тайфун
Джерело:NHK
На японську столицю Токіо, де зараз триває Олімпіада-2020, насувається потужний тайфун Непартак. Через нього розклад змагань можуть скоригувати.
За даними метеорологів, тайфун несе із собою потужні дощі, високі хвилі та шквальний вітер.
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Що відомо про тайфун
Станом на ранок 25 липня Непартак перебуває в районі островів Бонін (також відомі як Оґасавара), розташованих на південь від Японії в Тихому океані. Зараз швидкість вітру становить 20 метрів на секунду, однак, чим ближче Непартак буде підходити до Токіо, тим більше буде швидкість вітру.
Очікується, що тайфун пройде повз Токіо вже у понеділок або вівторок, 26 – 27 липня. Він принесе 6 – 8 метрові хвилі та значну кількість опадів.
Траєкторія руху тайфуну / Фото NHK
Чи перенесуть Олімпійські ігри
Оргкомітет Олімпіади-2020 наголосив, що уважно стежить за переміщенням тайфуну. Аби запобігти зриву Олімпійських ігор, організатори перенесли змагання з веслування. Оновлений графік дивіться тут.
На відміну від землетрусу, ми можемо передбачити шлях тайфуну, щоб ми могли складати плани. Зміна графіка не рідкісна подія, і ми розуміємо тягар, який матиме вплив на спортсменів,
– пояснила прессекретарка оргкомітету "Токіо 2020" Такая Маса.
Острів Оґасавара, де зараз вирує тайфун: карта