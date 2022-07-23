Сервіс OLL TV оголосив про припинення роботи: що відомо про цей стрімінг

Відома стрімінгова платформа Oll.tv припиняє свою роботу. Про це повідомили на сайті відеосервісу 22 липня.

Наразі на сайт можливо зайти, проте він повністю пустий. Там лише є оголошення про припинення роботи сервісу інтернет-телебачення. Зареєструвати новий акаунт там теж неможливо.

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Що відомо про Oll.tv

Це ресурс, який входить до складу медіахолдингу, що належить українському олігарху Рінату Ахметову – "Медіа Група Україна". Також у цьому холдингу є:

8 телеканалів;

медіа-агентство повного циклу;

оператор супутникового мовлення;

2 продакшн-компанії;

мультимедійна платформа новин – сайт і телеефір;

кросплатформний проєкт регіональних новин.

Чи був Oll.tv прибутковим

Видання Forbes повідомляло, що у травні 2020 року консалтингова компанія Big Data UA оцінювала кількість користувачів Oll.tv у 200 тисяч. Однак станом на червень 2022 року число вже було приблизно на 50 тисяч меншим.

Засновник Big Data Сергій Бойко вказував, що на відміну від двох основних конкурентів, стрімінг Ахметова перебував у стагнації в плані розширення аудиторії. На думку фахівця 2017–2020 роках Oll.tv балансував на межі збитковості. Він акцентував на тому, що про це свідчать дані аналітичного сервісу YouControl.

Що пропонував Oll.tv користувачам

У 2021 році Forbes оцінював Oll.tv приблизно у 20 мільйонів доларів. Для порівняння, лідера українського стрімінг-ринку ресурс оцінив у тому ж році в 170 мільйонів доларів.

Загалом на стрімінгу були зібрані 150 зарубіжних і українських телеканалів. Також власники платної підписки мали змогу там переглянути понад 15 тисяч різних фільмів і серіалів.

Багато людей купували доступ до сервісу задля перегляду футбольних та інших спортивних трансляцій. До повномасштабного вторгнення в Oll.tv планували зробити ставку на власні серіали. Директорка стрімінгу Юлія Трибушна говорила в інтерв'ю "Детектор медіа", що "ексклюзивний контент – це саме те, для чого і створюється платформа. Це світова модель". Проте на сервісі встиг вийти лише 1 ексклюзив.

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