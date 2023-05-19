Нардепці від "Слуги народу" Саладусі повідомили про підозру

Ользі Саладусі – нардепці від "Слуги народу" – 19 травня повідомили про підозру. Народній обраниці інкримінують внесення недостовірних відомостей до елекронної декларації. Мовиться про 2020 рік.

Про підозру народній обраниці повідомили НАБУ та САП. Слідство встановило, що нардепка не задекларувала недобудований будинок на земельній ділянці, розташованій під Києвом.

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Площа будинку – 167 метрів квадратних.

Народна обраниця не задекларувала розташований на належній їй земельній ділянці об'єкт нерухомості – недобудований будинок площею понад 167 кв. м під Києвом. Землю вона набула у власність у 2020 році, і про розташовану на ній недобудову в договорі купівлі-продажу, як виявилось, згадки не було,

– мовиться у повідомленні.

ЗМІ повідомили, що мовиться про нардепку Саладуху. Наразі розслідування триває.

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