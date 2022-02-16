Придушення свободи думки, – Денісова про вирок окупантів для журналіста Єсипенка

Окупаційний суд Криму на 6 років ув'язнив українського журналіста Владислава Єсипенка. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала таке рішення придушенням свободи слова на окупованому півострові.

Людмила Денісова наголосила, що такий вирок є незаконним. Тому вона звернулася до міжнародних організацій із закликом звернути увагу на порушення прав людини на окупованих Росією територіях.

Зверніть увагу В окупованому Криму засудили журналіста Єсипенка

Звинувачення проти журналіста вигадані

Уповноважена з прав людини підкреслила, що звинувачення проти Владислава Єсипенка є вигаданими, а сама справа – сфальсифікованою. Людмила Денісова засудила такі дії окупаційної влади півострова.

Вирок Владиславу Єсипенку є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідченням політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом,

– наголосила Денісова.

Тому омбудсменка закликала міжнародну спільноту звернути увагу на політично вмотивовані переслідування Росією українців на окупованих нею територіях.

Вирок Єсипенку: головне

Окупаційний "суд" Криму засудив журналіста-фрілансера "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка за звинуваченням у нібито зберіганні вибухівки та співпраці з українськими спецслужбами.

Під час засідання окупаційного суду Єсипенко заявив, що давав свідчення під тортурами. Журналіста жорстко били у підвалах Бахчисараю, а також катували електричним струмом.

Йому призначили вирок у вигляді 6 років колонії загального режиму та штраф у розмірі 110 тисяч рублів.

Більше про катування Єсипенка у випуску "Територія рівності": дивіться відео

Текст публікації Людмили Денісової:

"Українського громадянина Владислава Єсипенка незаконно засуджено на 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму і штрафу в 110 тисяч російських рублів.

Такий вирок журналісту «Радіо Свобода» виніс підконтрольний Росії так званий «Сімферопольський районний суд» у тимчасово окупованому Криму.

Владислава Єсипенка обвинувачено у нібито «незаконному зберіганні та перевезенні вибухових пристроїв».

Засуджую рішення так званого «Сімферопольського районного суду», адже всі обвинувачення стосовно громадянина України є надуманими та мають політичне підґрунтя, а кримінальна справа є сфабрикованою.

Вирок Владиславу Єсипенку є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідченням політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом.

Звертаю увагу міжнародної спільноти на систематичне порушення країною-агресором прав українських громадян за політично вмотивованими обвинуваченнями."