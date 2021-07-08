Омбудсменка вимагає розслідувати заклики вбивати представників ЛГБТ-спільноти

Омбудсменка Людмила Денісова вимагає розслідувати інцидент з провокативними листівками у Житомирі. Їхні автори закликали вбивати представників ЛГБТ-спільноти.

Денісова розповіла, що "у місті Житомир невідомі особи розмістили на опорах ліній електропередач повідомлення гомофобного змісту із закликами до вчинення злочинів на ґрунті нетерпимості за ознаками сексуальної орієнтації".

Зауважте В Угорщині набрав чинності скандальний закон про "гей-пропаганду"

Звернулася до керівництва Національної поліції України та Житомирського міського голови щодо перевірки вищезазначеного факту та внесення відомостей до ЄРДР,

– наголосила омбудсменка.

Політикиня звернула увагу, що Конституція, Загальна декларація прав людини та Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод "забороняють дискримінацію за будь-якою ознакою, а також передбачають обов'язок держави вживати всіх можливих заходів для запобігання та протидії цьому явищу".

"Забезпечення рівності прав і свобод представників ЛГБТІ-спільноти як однієї з найбільш вразливих категорій громадян перебуває на моєму постійному контролі", – підсумувала Денісова.

Скандал у Житомирі: головне

Невідомі 7 липня розвісили біля міської ради Житомира гомофобні листівки з зображенням райдужного прапора та кельтського хреста, який вважають символом ультраправих.

Окрім того, на листівках були заклики ганебні заклики "не боятися під*расів", а "вбивати їх".

Світлину оприлюднив місцевий житель Андрій Шатило. Чоловіка обурили листівки. Він зауважив: "як жити поруч з людьми, які закликають до вбивств житомирян?".

Гомофобні листівки викликали шквал критики у соціальних мережах. Українці пишуть, що люди, які поширили такі листівки, є справді небезпечними для суспільства.



Гомофобна листівка у Житомирі / Фото Андрія Шатила