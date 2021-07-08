Омбудсменка вимагає розслідувати заклики вбивати представників ЛГБТ-спільноти
Джерело:фейсбук Людмили Денісової
Омбудсменка Людмила Денісова вимагає розслідувати інцидент з провокативними листівками у Житомирі. Їхні автори закликали вбивати представників ЛГБТ-спільноти.
Денісова розповіла, що "у місті Житомир невідомі особи розмістили на опорах ліній електропередач повідомлення гомофобного змісту із закликами до вчинення злочинів на ґрунті нетерпимості за ознаками сексуальної орієнтації".
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Звернулася до керівництва Національної поліції України та Житомирського міського голови щодо перевірки вищезазначеного факту та внесення відомостей до ЄРДР,
– наголосила омбудсменка.
Політикиня звернула увагу, що Конституція, Загальна декларація прав людини та Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод "забороняють дискримінацію за будь-якою ознакою, а також передбачають обов'язок держави вживати всіх можливих заходів для запобігання та протидії цьому явищу".
"Забезпечення рівності прав і свобод представників ЛГБТІ-спільноти як однієї з найбільш вразливих категорій громадян перебуває на моєму постійному контролі", – підсумувала Денісова.
Скандал у Житомирі: головне
- Невідомі 7 липня розвісили біля міської ради Житомира гомофобні листівки з зображенням райдужного прапора та кельтського хреста, який вважають символом ультраправих.
- Окрім того, на листівках були заклики ганебні заклики "не боятися під*расів", а "вбивати їх".
- Світлину оприлюднив місцевий житель Андрій Шатило. Чоловіка обурили листівки. Він зауважив: "як жити поруч з людьми, які закликають до вбивств житомирян?".
- Гомофобні листівки викликали шквал критики у соціальних мережах. Українці пишуть, що люди, які поширили такі листівки, є справді небезпечними для суспільства.