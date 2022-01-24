Омікрон вже у 17 областях України, – Ляшко

Новий штам коронавірусу Омікрон зафіксували у 17 регіонах України. Проте поки що цей варіант не домінує в країні.

Омікрон швидко поширюється країною, але поки що він не є домінантним. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні вже третій тиждень поспіль зростає кількість нових хворих на COVID-19. Але госпіталізують удвічі менше людей, ніж під час піку захворюваності восени 2021 року. У відомстві вважають, що хвороба проходить легше завдяки вакцинації.

Ситуація в лікарнях:

За минулий тиждень до лікарень госпіталізували понад 15 тисяч пацієнтів що майже на 50% менше, ніж при такій же кількості нових випадків під час Дельта-хвилі.

Нині в медустановах зайнято 28% ліжок, виділених для хворих на COVID-19.

Міністр додав, що у тих територіальних громадах, де вакцинували менш ніж 25% мешканців, відновили роботу мобільні бригади.

Статистика захворюваності за останню добу:

Джерело: МОЗ

Вчора, 23 січня, в Україні зафіксували 12 915 хворих на коронавірус. Серед них 1 826 дітей та 224 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 1 836 пацієнтів.

На жаль, ще 67 українців померли. Водночас одужали 2 430 хворих.

від початку пандемії в Україні виявили 3 870 370 хворих на коронавірус, 3 585 338 з яких вже подолали недугу. Але, на жаль, інфекція забрала життя 99 282 мешканців країни.