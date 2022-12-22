ОМОНівці масово затримують на кордоні білорусів, які повертаються з Польщі

Білоруські силовики затримують громадян просто в автобусах, коли люди повертаються додому з-за кордону. Причини ув'язнення, при цьому, можуть бути різними.

ОМОНівці знімають людей з автобуса за дописи чи коментарі у соцмережах, зустрічі з "небажаними" особами, участь у мирних акціях чи протестах. За словами правозахисників "Весни", такі репресії стали масовими за останні кілька днів.

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Лише з одного автобуса затримали близько 10 людей

Правозахисники попередили, що пасажирів знімають просто з автобусів. У деяких перевіряють документи, а коли знаходять "тих, що треба", то одразу викликають ОМОН і затримують.

Наприклад, білоруси, які поверталися вночі 19 грудня, розповіли, що хіба з одного автобуса забрали близько 10 людей. І це геть не поодинокий випадок: такі затримання впродовж останніх декількох днів трапляються регулярно.

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