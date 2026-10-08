Удар за 2500 кілометрів: Генштаб підтвердив ураження найпотужнішого НПЗ у Росії

Сили оборони України 8 жовтня завдали успішного удару по Омському нафтопереробному заводу в Росії. Це підприємство є найпотужнішим та забезпечує пально-мастильними матеріалами окупаційну армію.

Уражений НПЗ розташований за 2500 кілометрів від України. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі ураження НПЗ

Військове командування уточнило, що цей промисловий об'єкт росіян здатен переробляти понад 21 мільйон тонн нафти на рік.

Підприємство спеціалізується на виготовленні широкого спектра пального, мастильних матеріалів та нафтохімічної продукції, яка залучена у забезпеченні російських окупаційних військ.

Операцію здійснено у межах реалізації невід'ємного права України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН, зазначили у Генштабі.

Так також нагадали, що Омський НПЗ уже зазнавав ураження 6 липня цього року. Тоді українські воїни вивели з ладу установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проєктною потужністю 8,4 мільйона тонн нафти на рік.

До слова, 8 жовтня після вибухів в Омську місцеві жителі почали масово прямувати на АЗС, не чекаючи на відбій тривоги. Через це там утворились затори.