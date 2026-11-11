Пролетіли тисячі кілометрів: дрони втретє атакували найбільший у Росії НПЗ

Сили оборони України 11 листопада втретє завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу Росії в Омську. Для атаки безпілотникам довелося подолати відстань близько трьох тисяч кілометрів.

Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали. Офіційного підтвердження ураження самого заводу та інформації про наслідки наразі немає.

Що відомо про атаку на Омськ

За попередніми повідомленнями, вибухи на території підприємства тривають уже понад дві години. Омський НПЗ виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне пальне та авіаційний гас.

В Омську палає НПЗ: дивіться відео

Завод спеціалізується на виробництві автомобільного бензину АІ-92, АІ-95 та G-Drive 100, дизельного пального стандарту Євро-5, авіаційного гасу, мастил та широкого спектра нафтохімічної продукції. Підприємство також залучене до забезпечення потреб російської окупаційної армії.

Особливого значення ураження набуває на тлі масштабної кампанії СОУ проти російської нафтопереробної галузі.



Проєктна потужність заводу перевищує 21 мільйон тонн нафти на рік. Через значну віддаленість від України підприємство тривалий час залишалося поза зоною досяжності українських ударних безпілотників.

Раніше, у ніч на 9 листопада, українські ударні дрони уразили другий за потужністю комплекс у Росії – Кириський НПЗ у Ленінградській області.