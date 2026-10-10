"Серйозні проблеми з паливом": Світан оцінив наслідки удару по Омському НПЗ

Українські дрони знову атакували Омський нафтопереробний завод, який є найбільшим у Росії. Підприємство переробляє сибірську й казахстанську нафту та постачає частину палива на схід країни.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу оцінив значення цього удару для російської нафтопереробки. Масштаб можливих наслідків, як він вважає, виходить за межі одного регіону.

Омський НПЗ переробляє 21 мільйон тонн нафти на рік

Серед важливих об'єктів на відстані майже 3000 кілометрів Світан називає Ямальський хрест та Омський НПЗ. До заводу кількома трубопроводами надходить сибірська нафта, а річний обсяг її переробки становить 21 мільйон тонн.

Ми один раз до нього добралися, але повністю не зупинили. Зараз трохи краща ситуація, тобто вже більша зона ураження,

– зазначив Світан.

За наведеною в ефірі версією, удар завдали модернізовані FP-1, які пролетіли 2600 кілометрів до цілі.

Пройти на крилі 2600 кілометрів – це дуже складно. По-перше, технічно це складно самому дрону. По-друге, за майже 3000 кілометрів шляху російська ППО могла б кілька разів відпрацювати,

– пояснив полковник.

Близькість Казахстану Світан пов'язує з можливістю значно коротшого маршруту до Омська, однак це залишається припущенням. Основною версією у своїй оцінці він залишає проліт FP-1 на 2600 кілометрів.

Наслідки удару можуть відчути за межами Омська

Можливу втрату заводу Світан вважає серйозною проблемою для російського Зауралля. Омський НПЗ переробляв частину казахстанської нафти, а деякі види отриманого палива постачав до Казахстану.

Зараз росіяни закрили експорт до Казахстану. Були запити щодо авіаційного палива, але росіяни не дали Казахстану авіаційного гасу,

– заявив полковник.

Полковник не виключає, що Казахстан може припинити постачання нафти у відповідь на російські обмеження. Однак не береться стверджувати, що його уряд ухвалить таке рішення.

Найближчим часом у цьому регіоні будуть дуже серйозні проблеми з паливом. Тим більше частина палива йшла на Далекий Схід, до Байкалу й далі. Таке постачання було,

– спрогнозував Світан.

Світан пояснив складність удару по Омському НПЗ: дивіться відео