В Омську спалахнула масштабна пожежа на нафтозаводі

Ввечері 1 серпня на нафтовому заводі в російському Омську спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі публікують фото, на яких видно стовп диму.

Пожежа сталася в омському мікрорайоні Нафтовики. Відео чорного диму, який здіймається над містом, публікують російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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В Омську горить нафтовий завод

Попередньо встановлено, що сьогодні увечері на території "Газпромнафта – Омський НПЗ" сталося займання установки АВТ-10, призначеної для переробки нафти. Площа пожежі становить близько 300 квадратних метрів.

У МНС Росії також підтвердили пожежу на нафтозаводі в Омську

У Нафтовиках справді сталася пожежа на території одного з підприємств. Наразі задіяні сили цього підприємства та сили МНС,

– заявили у відомстві.

В Росії горить нафтобаза: дивіться відео

До слова, зранку, 1 серпня, у Нижньому Тагілі пролунав вибух в одній із цивільних будівель. Внаслідок цього "впали" фактично два під'їзди.